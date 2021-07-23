Глава Коми опроверг информацию о смерти в реанимации привитых от COVID-19 молодых людей

СЫКТЫВКАР, 23 июля. /ТАСС/. Информация в соцсетях о том, что в Коми в реанимации якобы умерли привитые от коронавируса молодые люди, не соответствует действительности, за месяц работы главного ковидного госпиталя республики из более 500 прошедших через его реанимацию пациентов умерли только два пожилых человека с хроническими заболеваниями, привитые первым компонентом вакцины. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на странице региона в "ВКонтакте".

"Наша КРКБ (Коми республиканская клиническая больница) заработала как ковидный госпиталь с 21 июня этого года. За месяц работы через реанимацию прошло 510 человек, из них только два человека были привиты, которые, к сожалению, действительно скончались, но это были люди преклонного возраста с большим количеством заболеваний, и привиты первым компонентом вакцины. После первого и второго компонента вакцины человек уязвим, пока у него не выработался иммунитет. Встреча с вирусом в этот момент при наличии у человека хронических заболеваний может закончиться трагично", - сказал глава республики, призвав жителей беречься и соблюдать санитарные нормы.

Руководитель региона также опроверг информацию из соцсетей о том, что реанимация Коми республиканской больницы якобы забита привитыми от коронавируса пациентами.

"Один комментарий [в соцсетях] был о том, что продолжают умирать в реанимации молодые пациенты, привитые [от коронавируса], что в КРКБ умер молодой мужчина. 19 июля этого года в реанимации КРКБ действительно умер мужчина 1983 года рождения. Но он не был привит ни разу, это было позднее обращение [к врачам], и у него, несмотря на молодой возраст, было очень много хронических заболеваний", - сказал глава Коми.

По его данным, на 22 июля в Коми выявлено 52 662 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 281 человек, в основном, болеют в крупнейших городах региона - в Сыктывкаре и Ухте. Выздоровели 46 664 человека, умерли 1 137. Развернуто 2 753 койки, из них занято 2 209, или 80%. Первым компонентом вакцины привито 189 867 человек, завершили иммунизацию 131 943 человека. С учетом поставки накануне 5,4 тыс. доз вакцины в наличии имеется 25 тыс. доз.