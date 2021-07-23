Генсек МАП: видение Европы от Атлантики до Урала придает континенту силы и независимости

АФИНЫ, 23 июля. /ТАСС/. Видение Европы от Атлантики до Урала означает сильную и независимую Европу с процветающими народами, в которой каждая нация будет предлагать свое наследие и самобытность. Об этом заявил в четверг вечером генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Максимос Харакопулос во время открытия на острове Крит 28-й Генеральной ассамблеи МАП на тему "Будущее Европы, будущее мира после пандемии". Его выступление изложило Афинское Македонское агентство новостей .

В ассамблее участвуют делегации стран - участниц МАП. Россию представляет президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Видение Европы от Атлантики до Урала означает сильную Европу, независимую Европу, процветающую для своих народов и наций, в которой каждый будет предлагать свое наследие и самобытность, чтобы в итоге получился творческий и вселяющий надежды состав", - отметил Харакопулос. Говоря о последствиях пандемии коронавируса, генсек МАП высказал мнение о том, что человечество должно действовать согласованно ради своего выживания. "Политики во всем мире готовы координировать свои усилия и приложить все силы, чтобы вывести человечество из ужасного кризиса здравоохранения, который нанес тяжелый удар по целым группам населения, а также найти ответы на важнейшие вопросы для будущего Европы и мира в целом", - добавил в свою очередь заместитель председателя парламента Греции Одиссеас Константинопулос.

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас в приветствии, транслировавшемся в прямом эфире, заявил, что тема работы ассамблеи находится в центре приоритетов ЕК "в отношении мира, который возникнет после пандемии". По словам Схинаса, "пандемия помогла Европе предпринять смелые шаги". Он упомянул программу вакцинации и Фонд восстановления европейской экономики, который, по его словам, выводит континент на новый курс развития. "Мы строим более сильную и устойчивую Европу", - сказал зампред ЕК. При этом он подчеркнул роль церкви в обществе, которую он назвал "решающей в консолидации европейских ценностей".

В распространенном на форуме обращении президент Греции Катерина Сакелларопулу назвала свою страну помощником и сторонником всех усилий, направленных на соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе религиозных. "Мы поддерживаем институциональный диалог внутри страны и за рубежом как средство мирного сосуществования культур и религий. Мы заинтересованно следим за каждой кампанией по защите прав христиан, а также верующих всех учений и конфессий в странах, где их преследуют за религиозные убеждения", - сказала она.

По словам президента, в этом контексте Греция "поддерживает любую инициативу по спасению христианских памятников и храмов, которые были разрушены в результате проявлений фанатизма и нетерпимости или чья форма использования была изменена". "Решение превратить собор Святой Софии в Стамбуле и монастырь Хора в мечети нарушает универсальный принцип уважения истории и разнообразия, подрывая любые попытки защитить культурное наследие от забвения", - сказала глава государства.