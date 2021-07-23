СК напомнил об ответственности медработников за внесение ложных данных о вакцинированных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Медицинским работникам грозит серьезная ответственность за внесение ложных данных в государственный реестр вакцинированных от коронавируса, на основании которого лица, не прошедшие вакцинацию, могут получить сертификат на портале госуслуг. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в пятницу.

"Я хочу предостеречь граждан от любых незаконных манипуляций с сертификатами - и тех, кто планирует их купить, и тех, кто собирается их изготовить. В России предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и использование заведомо подложных документов. Медработникам, которые вносят ложные данные в реестр вакцинированных, может грозить ответственность по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), а если это делается на платной основе, то речь уже может идти о получении взятки, а это достаточно тяжелая ответственность", - отметил Клаус. Тех же, кто воспользуется подобными услугами, ждет ответственность за использование заведомо подложного документа и дачу взятки, уточнил он.

Клаус отметил, что Следственный комитет РФ будет бороться с подобной подделкой сертификатов, которая представляет существенную опасность. "Человек с такой подложной справкой может работать, например, в сфере общественного питания, образования, медицины. Безусловно, это его право относиться легкомысленно к своему здоровью. Но то, что он, используя заведомо подложный документ, ставит под угрозу здоровье других людей, это, на мой взгляд, аморально", - сказал Клаус. По его словам, подобные уголовные дела в производстве следователей СК уже есть.

Он напомнил, что в Калининградской области расследуется уголовное дело в отношении медработника, которая выдала не менее 15 подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса. "С 1 апреля по 6 июля она за деньги вносила недостоверные сведения в государственный реестр вакцинированных от коронавирусной инфекции, что позволяет получить сертификат о вакцинации на портале Госуслуг. Один такой сертификат она изготовила себе, не проходя при этом вакцинацию", - сказал Клаус. Он сообщил, что женщина признала вину в подделке документов. Теперь следователи устанавливают всех, кто таким образом получил сертификаты. "Они также будут привлечены к ответственности за использование заведомо подложны документов", - предупредил замглавы СК.