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Пандемия COVID-19

В Иркутской области построили инфекционный корпус для лечения коронавируса

Госпиталь рассчитан на 60 мест

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Инфекционный корпус на 60 мест для лечения пациентов с новым коронавирусом открылся 23 июля в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"В Усть-Куте 23 июля открыли новый медицинский корпус, где будут лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Медучреждение построено за счет Иркутской нефтяной компании. <...> Объем финансирования составил более 500 млн рублей. Медучреждение рассчитано на 60 койко-мест. Его площадь составляет 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Палаты рассчитаны на одного и двух пациентов, оборудованы собственными санузлами. К каждой койке подвели кислород. В корпусе есть три палаты реанимации, которые могут принять в общей сложности шесть человек. Объект передали на баланс Усть-Кутской районной больнице. В будущем новый медицинский блок могут перепрофилировать для лечения других заболеваний.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области за все время пандемии подтвердилось более 82 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. В больницах сейчас находятся свыше 5,5 тыс. пациентов. Третью волну власти называют самой сложной, так как стало больше тяжелых случаев заболевания. Потребление кислорода в больницах региона выросла вдвое по сравнение с осенью 2020 года, число амбулаторных пациентов выросло в шесть раз по сравнению со второй волной.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия COVID-19
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