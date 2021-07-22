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Новая тест-система для выявления штаммов в России.
Пандемия COVID-19

Новая тест-система для выявления штаммов в России. Главное о коронавирусе за 22 июля

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 054 711 случаев заражения, из них новых — 24 471. За сутки умерли 796 человек, за весь период — 151 501.
  • Песков опроверг публикацию в СМИ об "истинных масштабах" эпидемии ковида в России.
  • В стране зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов коронавируса. Она чувствительна ко всем его вариантам от "альфы" до "дельты".
  • Центр "Вектор" заявил, что дельта-штамм могут вытеснить более патогенные мутации. В центре напомнили, что появление новых мутаций — часть естественной эволюции вируса. Также там утверждают, что все российские вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций.
  • Минздрав разработал рекомендации для СМИ по освещению пандемии. В министерстве выявили прямую связь между частотой просмотра информации о COVID-19 и уровнем тревоги населения.
  • Решение о вакцинации подростков должны принимать родители, заявила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 477 871 случай заражения, из них новых — 4287.
  • Повторная вакцинация от COVID-19 в столице началась во всех прививочных центрах.
  • В Москве продезинфицировали здание и прилегающие территории Ленинградского вокзала.

Мир

  • Всего зафиксировано более 192,1 млн случаев заражения (данные университета Джонса Хопкинса).
  • В МИД КНР сообщили, что лаборатория в Ухане не проводила опытов по созданию и усилению коронавирусов.
  • Китай решил не следовать плану ВОЗ по второй фазе исследования происхождения коронавируса.
  • Минздрав Индии назвал ошибочными данные западных СМИ о миллионах смертей от COVID-19.
  • Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил о 12 новых случаях заражения коронавирусом.
  • В ВОЗ заявили, что пандемия окажет долгосрочное воздействие на психическое здоровье людей.
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