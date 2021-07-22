Минздрав Индии назвал ошибочными данные западных СМИ о миллионах смертей от COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи считает "вводящими в заблуждение" и "ошибочными" данные западных СМИ о том, что Индия якобы занижает информацию о смертности из-за коронавирусной инфекции в стране. Об этом говорится в заявлении ведомства под заголовком "Смертность от COVID-19: мифы против фактов", опубликованном в четверг на сайте пресс-службы правительства страны.

"В этих публикациях (западных СМИ - прим. ТАСС) предполагается, что все избыточные показатели смертности - это смерти от COVID, что не основано на фактах и полностью ошибочно. Чрезмерная смертность - это термин, используемый для описания показателя смертности ото всех причин, и приписывание всех этих смертей COVID-19 вводит в заблуждение", - говорится в документе.

Минздрав Индии полагает, что в этих сообщениях, в которых цитируются результаты ряда недавних исследований, возрастные коэффициенты смертности от этой инфекции в США и европейских странах использовались для расчета дополнительных смертей в Индии. "Экстраполяция смертей была сделана на основе смелого предположения, что вероятность смерти любого инфицированного человека одинакова в разных странах, при этом не учитывается воздействие различных прямых и косвенных факторов, таких как раса, этническая принадлежность, геномный состав населения, предыдущие уровни воздействия других болезней и связанный с ними иммунитет, который развился в этой популяции", - отмечается в заявлении индийского Минздрава.

Ведомство заверяет, что в Индии действует "надежная и основанная на законах система регистрации смертей".

Ранее на текущей неделе американский Центр глобального развития со ссылкой на проведенное исследование сообщил, что предоставленные Индией официальные сведения о смертности из-за коронавирусной инфекции могли быть занижены в 10 раз, а количество умерших от COVID-19 в стране на самом деле может превышать четыре миллиона.

По официальным данным, в Индии на утро четверга зарегистрированы 418 987 летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за время пандемии составило 31 257 720. Индия занимает второе место в мире после США по общему числу заразившихся COVID-19 и третье место по смертности, уступая США и Бразилии.