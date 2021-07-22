Кузнецова заявила, что решение о вакцинации подростков должны принимать родители

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Родители несовершеннолетних должны принимать решение о вакцинации детей от коронавируса. Для этого родители должны быть осведомлены о результатах клинических испытаний вакцин, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

"Вакцинация несовершеннолетних должна быть только по решению родителей. Это бесповоротно и однозначно", - сказала она.

Кузнецова уточнила, что также вакцинация должна быть добровольной, и "ни в коем случае нельзя нарушать права ребенка на образование, на медпомощь и на иные права, если он, например не привит".

"Результаты клинических исследований должны быть предоставлены родителям, должны быть широко распространены, и родители должны сами принять решение [о вакцинации детей]", - подчеркнула омбудсмен.

Власти большинства развитых стран уже приступили к вакцинации от коронавируса подростков с 12 лет и продолжают клинические испытания прививок для детей младшего школьного возраста. Вакцинация подростков носит пока рекомендательный характер, но правительственные эксперты считают, что в любом случае речь идет о важных мерах в борьбе с пандемией, которые к тому же позволят лучше подготовиться к началу нового учебного года.

В России 5 июня начались клинические исследования применения вакцины "Спутник V" для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет. Они продлятся год, и по итогам может быть принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавирусной инфекции.