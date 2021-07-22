В России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 471. Общее количество заразившихся увеличилось до 6 054 711, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

В частности, за сутки было выявлено 1 943 заразившихся в Санкт-Петербурге, 534 - в Нижегородской области, 506 - в Красноярском крае, 495 - в Свердловской области, 460 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 475 753 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 660, до 5 427 457. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

В частности, число вылечившихся в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 1 931, в Свердловской области - на 456, в Нижегородской - на 423, в Липецкой - на 416, в Республике Крым - на 413.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 796 против 783 днем ранее, до 151 501.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 95 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 38 - в Иркутской области, по 27 - в Пермском крае и в Нижегородской области, 26 - в Краснодарском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 4 287 случаев против 3 254 днем ранее. Всего в городе выявили 1 477 871 заразившегося с начала пандемии.

В относительном выражении прирост составил 0,29%.

За сутки в городе было зарегистрировано 102 летальных случая, всего, по данным штаба, умер 24 791 человек, или 1,68% заболевших.

По выздоровлению были выписаны 7 587 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 312 545. В настоящее время в столице продолжают лечение 140 535 человек.