В Крыму за сутки зарегистрированы 386 случаев заражения коронавирусом

Впервые более 400 заражений за сутки зафиксировали 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, но 21 июля вновь число заражений снизилось - до 391.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 386, сообщил глава региона Сергей Аксенов в пятницу на своей странице во " ВКонтакте ".

"За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 386 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 296 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе обследовали 6 392 человека. Выздоровели 425 человек. По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали 56,5 тыс. заражений, выздоровели 48,5 тыс. человек, скончались около 1,7 тыс. пациентов.

Ранее Аксенов отмечал, что нарушение ограничений бизнесом наряду с игнорированием санитарных мер гражданами не позволяет улучшить ситуацию с коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировали более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее. Среди скончавшихся пациентов с коронавирусом (54 человека за неделю) сейчас треть составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, при этом большинство госпитализировали не сразу - через два и более дня после начала болезни.