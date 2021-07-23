Мурашко заявил, что вакцинация во время эпидемического подъема позволяет его остановить

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вакцинация населения в разгар эпидемического подъема позволяет остановить его развитие. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Этот вопрос [о вакцинировании в период эпидемии] обсуждался, он действительно был крайне актуальным. <…> Используемые вакцины, особенно "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), позволяют нам сформировать достаточно быстро иммунный ответ и профилактировать. Такие вызовы были, и их проходили. Именно вакцинация в этот период позволяет остановить развитие [эпидемии]", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

Мурашко напомнил, что на формирование иммунитета после вакцинации требуется 42 дня. "Беречь себя в этот период необходимо", - подчеркнул министр.

"Давайте выиграем время, давайте наберемся терпения, давайте все дружно пройдем вакцинацию, выждем тот период. Мы выиграем больше, чем получить сиюминутную выгоду сходить куда-то, пообщаться в большом коллективе", - отметил он.