В Петербурге установился тренд на снижение распространения коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Тренд на снижение распространения новой коронавирусной инфекции установился в Санкт-Петербурге, в городе отмечается уменьшение числа госпитализаций пациентов с этим диагнозом. Об этом в пятницу на своей странице в соцсети " ВКонтакте " сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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"В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции. Количество госпитализаций уменьшается. Так, за вчерашний день в стационары госпитализированы 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее - 677. Если сравнивать нынешний семидневный интервал с предыдущей неделей - снижение составит 16,6%. При сравнении двухнедельных интервалов цифры еще более значительны - 36,2%", - написал Лисовец.

Он также отметил, что в июле темпы вакцинации в Петербурге "значительно выросли". Лидерами в процентном отношении по этому показателю стали Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы города. На прошлой неделе прививки сделали 107 577 человек.

"Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы. Коронавирусная инфекция никуда не ушла, поэтому крайне важно привиться тем, кто этого еще не сделал", - добавил глава комитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 511 389 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 486 753 человека, умерли 18 622.