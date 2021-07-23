Коечный фонд для больных коронавирусом увеличили в Югре на 15% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили коечный фонд для больных с новой коронавирусной инфекцией более чем на 15% за неделю, или на 290 коек. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

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Ранее ТАСС в региональном департаменте здравоохранения сообщали, что на 15 июля в Югре развернули 1 908 коек, из них заняли уже 1 467.

"В настоящее время развернуты в Югре 2 198 коек, из которых заняты - 1 630, или 74%", - сказал собеседник агентства.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом и умерших от его последствий за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 23 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 63,7 тыс., выздоровели 60,4 тыс. человек, умерли 9 070 пациентов. По данным департамента здравоохранения ХМАО, в Югру за все время поступило более 500 тыс. комплектов вакцины от коронавируса, привились первым компонентом свыше 440 тыс. человек - 58% от общего числа граждан, которые могут вакцинироваться. Завершили вакцинацию свыше 325 тыс. человек.