В Астраханской области зарегистрировали новый рекорд заразившихся коронавирусом

"За минувшие сутки зафиксировано 290 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 41 355 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Около 300 жителей Астраханской области заразились коронавирусом за сутки, это является максимумом с начала пандемии, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

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Предыдущий максимальный показатель регистрировали 21 июля, когда выявили 283 заразившихся за сутки. В инфекционных госпиталях региона проходит лечение 1 471 человек, свободным остается 14% коечного фонда, на амбулаторном лечении находятся 5 029 человек.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Астраханской области за последний месяц связывают с выявлением у 100% пациентов дельта-штамма коронавируса, который дает серьезное течение заболевания и ускоряет темп его развития.

По данным на 23 июля в Астраханской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 50% от числа лиц, подлежащих иммунизации в регионе, - это 247 454 человека, оба этапа иммунизации прошли 172 176 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 261 212 доз вакцины "Гам-ковид-вак", 6 880 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".