В Красноярском крае обязательная вакцинация должна пройти до 15 сентября

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Сроки обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер в Красноярском крае установили до 15 сентября. Об этом в пятницу сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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23 июля главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю подписал постановление, которым определил категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации от коронавируса. К ним отнесли граждан, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, а также работающих вахтовым методом и проживающих на постоянной основе в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат государственные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций.

"Вступило в силу постановление. <...> К 15. сентября 2021 года охват прививками против новой коронавирусной инфекции должен достигнуть не менее 60% от общей численности указанных категорий", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве уточнили ТАСС, что вакцинацию двумя компонентами получили около 24% взрослых жителей региона. На 22 июля в регионе привились первым компонентом более 542 тыс. человек, вторым - более 390 тыс.

В регионе действует ряд ограничений, в частности организации общественного питания должны работать в режиме с 07:00 до 23:00. Приостановили до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки работу различных аттракционов - как в помещениях, так и на открытом воздухе, и аквапарков. Театры, кинотеатры, концертные организации, а также учреждения культуры и искусства, спортивные учреждения функционируют при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости. Сохраняется масочный режим.

В Красноярском крае зарегистрировали почти 87 тыс. случаев коронавируса, 4,2 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 506 человек.