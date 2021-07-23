Более 30% подлежащих вакцинации против коронавируса жителей привили в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей Северной Осетии прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, это более 30% от населения, подлежащего иммунизации. Об этом ТАСС сообщил врио министра здравоохранения Сослан Тебиев.

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"Количество желающих в республике пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции увеличивается. На сегодняшний день иммунизацию российскими вакцинами в регионе прошли 101 400 человек, из них 68 692 прошли полный курс. Это более 30% от необходимого количества", - сказал Тебиев.

Всего в республике подлежит вакцинации около 317 тыс. человек.

Накануне в республику поступила очередная партия "Спутника V" в количестве 8 100 комплектов, которую уже распределили во все пункты вакцинации. Нехватки вакцины в республике нет.

Всего в республике COVID-19 подтвердился у 18 270 человек (+54 за сутки), выздоровели 17 719, 242 летальных случая.