Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на Ямале достиг 71%

ТАСС, 23 июля. Показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции с учетом иммунизации переболевших в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) достиг 71%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам научно-практического мероприятия с главным терапевтом Минздрава РФ Оксаной Драпкиной и главным специалистом ведомства по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

"Правительство ЯНАО внедрило успешные меры по поддержке иммунизации, в частности, дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков, организация работы сайта ямалпривит.рф. <...> Показатель коллективного иммунитета с учетом иммунизации переболевших в арктическом регионе достиг уже 71%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе проводилась вакцинация тундровиков: на четырех специально обустроенных точках в тундре были развернуты мобильные пункты вакцинации. В округе работает 78 прививочных пунктов, также ведется выездная работа.

На 23 июля на Ямале порядка 138 тыс. человек привились первым компонентом вакцины, более 108 тыс. человек - двумя компонентами.