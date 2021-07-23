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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на Ямале достиг 71%

В регионе работает 78 прививочных пунктов, также ведется выездная работа

ТАСС, 23 июля. Показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции с учетом иммунизации переболевших в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) достиг 71%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам научно-практического мероприятия с главным терапевтом Минздрава РФ Оксаной Драпкиной и главным специалистом ведомства по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

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"Правительство ЯНАО внедрило успешные меры по поддержке иммунизации, в частности, дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков, организация работы сайта ямалпривит.рф. <...> Показатель коллективного иммунитета с учетом иммунизации переболевших в арктическом регионе достиг уже 71%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе проводилась вакцинация тундровиков: на четырех специально обустроенных точках в тундре были развернуты мобильные пункты вакцинации. В округе работает 78 прививочных пунктов, также ведется выездная работа.

На 23 июля на Ямале порядка 138 тыс. человек привились первым компонентом вакцины, более 108 тыс. человек - двумя компонентами.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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