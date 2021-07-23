Власти Свердловской области сообщили, что интерес к вакцинации возрос за месяц в пять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Количество желающих вакцинироваться в Свердловской области выросло за месяц в пять раз, ежедневно прививаются не менее 10 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в региональном оперштабе.

"Интерес к вакцинации возрос кратно: количество вакцинируемых минимум в пять раз больше, чем в месяц назад. Ежедневно мы прививаем не менее 10-14 тыс. человек первым компонентом", - приводят в оперштабе слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Также в оперштабе уточнили, что в регион доставлено 45,6 тыс. доз вакцины "Спутник V". Они будут распределены между медицинскими учреждениями Свердловской области.

На 23 июля в больницах, подведомственных региональному Минздраву, более 843 тыс. человек привиты первым компонентом, свыше 621 тыс. человек завершили вакцинацию. Как сообщил заместитель губернатора по Свердловской области Павел Креков на брифинге по итогам заседания регионального оперштаба 21 июля, средний процент вакцинированных по области сейчас приближается к 26%.