Побочные эффекты после вакцинации от ковида в Ростовской области выявили в 0,04% случаев

Прививки от коронавируса в Ростовской области, по данным властей, сделали 983 655 человек, оба компонента вакцины получили 639 510 человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Побочные эффекты вакцинации от коронавируса в Ростовской области зафиксировали в 234 случаях, что составляет менее 0,04% от общего количества жителей региона, получивших оба компонента вакцины. Об этом в пятницу в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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"Так как вакцина является, в том числе средством профилактики болезней, предупреждения болезни, облегчения ее симптомов, то любой побочный эффект фиксируется через систему фармаконадзора, - сказал Кобзев. - Общее количество зарегистрированных побочных эффектов, к которым относится повышение температуры, болезненность в месте вакцинации, тянущие боли в предплечьях <...> - 234, кажется".

Министр добавил, что тяжелые побочные эффекты, которые приводят к утрате трудоспособности, инвалидности либо фатальному исходу в регионе не регистрировались. Кобзев отметил, что есть единичные случаи, когда жители области, прошедшие вакцинацию от коронавируса, нуждаются в стационарной медицинской помощи. При этом ни один человек, по словам министра, не находится в анестезиологических отделениях, где оказывается помощь пациентам в тяжелом состоянии.

"В настоящий момент на сайте госуслуг в очереди находится 3 690 человек", - отметил Кобзев. Ростовская область, по словам министра, входит в "десятку" регионов РФ по интенсивности вакцинации от коронавируса. "При сохранении темпа поставок вакцины в регион и при активной позиции наших людей по кампании вакцинации <...> мы выполним все необходимые показатели и сформируем популяционный иммунитет в Ростовской области", - добавил глава регионального Минздрава.

Ситуация в регионе

Ростовская область занимает пятое место среди срегионов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 106 444, число выздоровевших выросло до 94 783, умерли 5 033 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9.

В начале июля власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса. В частности, приостановили проведение в общественных местах массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера. В регионе ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.