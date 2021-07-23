В Астрахани откроется ковидный госпиталь для детей от года

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Временный ковидный госпиталь для детей в возрасте от одного года откроется с 24 июля в Астраханской области в базовом отделении Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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"К открытию готовятся 33 койки, ковидный госпиталь будет работать в отдельно стоящем здании, с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Ковидный госпиталь в больнице для новорожденных продолжает работать, туда будут госпитализироваться дети до года", - сказал собеседник агентства.

По данным на 23 июля, в Астраханской области вакцинировались от коронавирусной инфекции более 50% от числа подлежащих иммунизации в регионе - это 247 454 человека, оба этапа иммунизации прошли 172 176 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 261 212 доз вакцины "Гамковидвак", 6 880 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".