В Карелии вернулись домой почти все эвакуированные из-за пожаров жители Найстеньярви

По словам замглавы Суоярвского района Татьяны Тишковой, за ситуацией возле поселка ведется круглосуточное наблюдение, если возникает возгорание или задымление, оно сразу же локализуется

ТАСС, 23 июля. Поселок Найстеньярви в Карелии, откуда были эвакуированы жители в связи с угрозой лесных пожаров, возвращается к обычной жизни. Почти все вернулись в свои дома, сообщила в пятницу заместитель главы Суоярвского района Татьяна Тишкова.

На эту тему От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"23 июля, пятница, я нахожусь в поселке. На 14:00 ситуация стабильная. Пожарные сообщили, что ситуация контролируется на каждом участке, ведется круглосуточное наблюдение, если есть возгорание или задымление, сразу же локализуется. Местные жители поясняют, что домой вернулись практически все, даже выпускают животных, за которых они абсолютно спокойны. Работают магазины, потихонечку возвращается к жизни поселок", - сообщила замглавы района, ее видеоотчет разместил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.