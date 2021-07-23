В Карелии вернулись домой почти все эвакуированные из-за пожаров жители Найстеньярви

ТАСС, 23 июля. Поселок Найстеньярви в Карелии, откуда были эвакуированы жители в связи с угрозой лесных пожаров, возвращается к обычной жизни. Почти все вернулись в свои дома, сообщила в пятницу заместитель главы Суоярвского района Татьяна Тишкова.
"23 июля, пятница, я нахожусь в поселке. На 14:00 ситуация стабильная. Пожарные сообщили, что ситуация контролируется на каждом участке, ведется круглосуточное наблюдение, если есть возгорание или задымление, сразу же локализуется. Местные жители поясняют, что домой вернулись практически все, даже выпускают животных, за которых они абсолютно спокойны. Работают магазины, потихонечку возвращается к жизни поселок", - сообщила замглавы района, ее видеоотчет разместил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.
По данным МЧС, в регионе действует 21 очаг природных пожаров на площади более 8,7 тыс. га, девять на площади 82 га были ликвидированы за последние сутки. Два пожара продолжают бушевать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, их площадь 2,6 тыс. га. В тушении задействованы 1 100 человек, 190 единиц техники, два пожарных поезда, восемь воздушных судов. С начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 256 лесных пожаров на площади 12 048 га.