От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аномально жаркое лето вызвало лесные пожары во многих регионах России - от Карелии до Якутии. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится - в МЧС пока дают неблагоприятный прогноз, заявил в среду глава министерства Евгений Зиничев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства поручил принять целый ряд дополнительных мер по борьбе с природными пожарами - от выделения средств и техники до привлечения военных - и подумать о передаче полномочий лесоохраны в некоторых регионах на федеральный уровень.

ТАСС собрал главное, что известно о ситуации с лесными пожарами в стране.

Неблагоприятный прогноз

С начала пожароопасного сезона в России произошло около 11 тыс. лесных пожаров, огонь прошел уже в общей сложности более 4 млн га. Это на 4% и 17% меньше, чем в прошлом году, отметил Зиничев.

Сейчас, по данным МЧС, в стране активны более 400 очагов возгорания, из которых локализованы меньше четверти - 85. Площадь активного горения составляет 2,8 тыс. га.

"Обстановка в целом остается сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный", - констатировал министр. Пока основные усилия МЧС сосредоточены на защите населенных пунктов и объектов экономики, а главная задача - до конца недели локализовать очаги пожаров в Карелии, где на следующей неделе станет жарче, что осложнит борьбу с огнем.

По словам директора Лесного попечительского совета России Николая Шматкова, 2021 год уже вошел в пятерку рекордных по площади, пройденной пожарами к 20 июля. Первенство пока остается за 2003 годом, уточнил он ТАСС.

Где горит

Леса горят во многих российских регионах. В Сибири самая сложная ситуация сложилась в Иркутской области, где площадь пожаров превышает 36 тыс. га, крупные возгорания фиксируются и в Приволжье - в Самарской и Оренбургской областях, Пермском крае. Основное внимание сейчас приковано к двум республикам, расположенным в разных частях России, - Карелии и Якутии.

В Карелии положение ухудшилось на прошлых выходных, в среду режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории региона. Сейчас, по словам главы республики Артура Парфенчикова, площадь пожаров составляет 7,2 тыс. га, но по крайней мере "она сегодня уже не увеличилась", а пожарным, несмотря на непосредственную угрозу населенным пунктам, удалось не допустить "утраты ни одного жилого строения, ни одного хозяйственного действующего строения".

К борьбе с пожарами в регионе привлекли более 700 человек и 150 единиц техники. В республику уже прибывает помощь от федерального центра и соседних регионов - Архангельской и Мурманской областей, в ближайшее время к ним присоединятся пожарные из Коми.

Со следующей недели и на весь август в Карелии установится жара, что может помешать тушению пожаров. Чтобы пройти пожароопасный сезон, власти республики попросили у Путина выделить 100 млн рублей, в том числе на регулярные авиационные патрули.

В Якутии режим чрезвычайной ситуации ввели еще месяц назад, с 23 июня. Сейчас в регионе тушат 67 лесных пожаров, с начала сезона потушили 365 - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - общей площадью почти 300 тыс. га (что в 5,5 раза превышает прошлогодний показатель).

На борьбу с огнем направили почти 300 единиц техники и более 2,3 тыс. человек, к ней присоединяются и местные жители и волонтеры. Глава Якутии Айсен Николаев предложил создать в Якутске специальный лесопожарный центр для борьбы с пожарами на отдаленных территориях и попросил о дополнительных поставках тракторов класса ДТ-75 - именно они лучше других показали себя в республике.

Что делать

Путин поручил проработать дополнительные меры борьбы с природными пожарами - как экстренные, в числе которых привлечение новых сил Минобороны и дополнительные поставки тяжелой техники, так и более долгосрочные. Это и продолжение создания региональных противопожарных центров, и внедрение новой методики финансовой поддержки субъектов Федерации, и решение проблемы кадрового дефицита в лесоохране.

Глава государства также поручил правительству подумать о передаче на федеральный уровень полномочий по лесоохране в регионах с большой площадью лесов и низкой плотностью населения. Премьер-министр Михаил Мишустин, который собирается в рабочую поездку на Дальний Восток, пообещал проработать этот вопрос и запланировать соответствующее совещание.

Отдельно Путин коснулся помощи пострадавшим от природных чрезвычайных ситуаций - таких, как, например, пожары в Челябинской области, где в начале июля огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, в результате чего погиб один человек. Губернатор Алексей Текслер на совещании сообщил, что работы по восстановлению жилья в пострадавших населенных пунктах планируется завершить до октября. Глава государства подчеркнул, что все процессы, связанные с поддержкой людей, "нужно обязательно довести до конца" и "нужно до холодов постараться это сделать".