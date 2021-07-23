Белозеров поручил компенсировать ущерб от ЧС в Забайкалье семьям 266 железнодорожников

"Из-за подтопления пострадало имущество 266 железнодорожников и их семей. Специальная комиссия определит нанесенный ущерб, и всем им будет оказана необходимая поддержка. Об этом распорядился глава компании Олег Белозеров", - отмечается в сообщении.

21-22 июля в Забайкалье в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти. Было подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1 тыс. приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей.