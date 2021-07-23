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Паводок в Забайкалье

Белозеров поручил компенсировать ущерб от ЧС в Забайкалье семьям 266 железнодорожников

Ущерб, нанесенный подтоплениями, оценит в регионе специальная комиссия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава РЖД Олег Белозеров распорядился оказать поддержку железнодорожникам, пострадавшим от паводков в Забайкалье, сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

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"Из-за подтопления пострадало имущество 266 железнодорожников и их семей. Специальная комиссия определит нанесенный ущерб, и всем им будет оказана необходимая поддержка. Об этом распорядился глава компании Олег Белозеров", - отмечается в сообщении.

21-22 июля в Забайкалье в результате обильных дождей произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района. В настоящее время уровень воды продолжает расти. Было подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1 тыс. приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 м дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей.

Теги
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичЗабайкальский крайПаводок в Забайкалье
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