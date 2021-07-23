Что известно об обрушении моста на забайкальском участке Транссиба

ТАСС, 23 июля. Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье в пятницу привело к остановке движения по Транссибирской магистрали. На восстановление поврежденного участка потребуется примерно пять дней - такие данные привел президент России Владимир Путин.
ТАСС собрал основное, что известно на данный момент о причинах и последствиях произошедшего.
Обрушение моста
- Разрушенный мост находился на перегоне Куэнга - Укурей в Сретенском районе Забайкальского края. Причиной его обрушения стали сильные дожди.
- РЖД с 23 июля на трое суток ограничили погрузку всех грузов, кроме продовольствия, со всех станций западнее Бушулея в восточном направлении. До восстановления инфраструктуры не будет погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей - Журавли Забайкальской железной дороги и "Железных дорог Якутии".
- Путин на заседании Совета безопасности РФ поручил правительству принять все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности регионов, пострадавших от нарушения сообщения. По его словам, первый путь на пострадавшем участке планируется восстановить за 2-2,5 суток, второй - примерно за пять суток.
- Премьер-министр Михаил Мишустин, который на следующей неделе собирается в поездку на Дальний Восток, поручил своим заместителям контролировать ход восстановительных работ и жизнеобеспечение затронутых инцидентом регионов.
- Возле поврежденного участка сейчас остановились четыре пассажирских поезда: три - с востока, один - с запада. Их пассажиров перевезут до следующих станций автобусами.
- Пассажиров поезда Москва - Владивосток, который сейчас стоит в Чите, в субботу отправят чартерным рейсом в Хабаровск, откуда они отправятся к местам назначения по железной дороге.
- РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда, маршрут которых проходит по поврежденному участку. На ближайшие даты отменены поезда между Читой и Благовещенском, деньги за билеты возвращаются без удержания сборов.
Паводки в районе Байкала
- Из-за обильных осадков пострадали три прибайкальских региона. В Забайкалье подтоплены около 650 жилых домов и свыше 900 приусадебных участков, смыты пять автомобильных мостов, перекрыта федеральная трасса "Амур" (объезд открыт только для легковых машин).
- В Иркутской области подтоплены несколько десятков дачных домов и почти полтысячи участков, в основном в областном центре. Для возможной эвакуации жителей подготовили пункты временного размещения на 3,6 тыс. человек.
- В столице Бурятии Улан-Удэ под угрозой подтопления находятся почти 7,4 тыс. домов, где живут в общей сложности 19 тыс. человек. До критического уровня воды в реке Селенге остается 30 см.
- Специалисты пока не ждут стабилизации ситуации. В Забайкалье синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, в ближайшие двое суток уровень воды в реках региона, как ожидается, поднимется на 10-60 см.
- Из-за паводков поднимается уровень воды и в самом Байкале. По прогнозам, подъем продолжится до середины сентября. Уже сейчас пропуск воды на Иркутской ГЭС повышен, чтобы подготовить Иркутское водохранилище на случай дальнейшего подъема уровня озера.