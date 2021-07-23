Что известно об обрушении моста на забайкальском участке Транссиба

ТАСС, 23 июля. Обрушение железнодорожного моста в Забайкалье в пятницу привело к остановке движения по Транссибирской магистрали. На восстановление поврежденного участка потребуется примерно пять дней - такие данные привел президент России Владимир Путин.

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент о причинах и последствиях произошедшего.

Обрушение моста

Разрушенный мост находился на перегоне Куэнга - Укурей в Сретенском районе Забайкальского края. Причиной его обрушения стали сильные дожди.

РЖД с 23 июля на трое суток ограничили погрузку всех грузов, кроме продовольствия, со всех станций западнее Бушулея в восточном направлении. До восстановления инфраструктуры не будет погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей - Журавли Забайкальской железной дороги и "Железных дорог Якутии".

Путин на заседании Совета безопасности РФ поручил правительству принять все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности регионов, пострадавших от нарушения сообщения. По его словам, первый путь на пострадавшем участке планируется восстановить за 2-2,5 суток, второй - примерно за пять суток.

Премьер-министр Михаил Мишустин, который на следующей неделе собирается в поездку на Дальний Восток, поручил своим заместителям контролировать ход восстановительных работ и жизнеобеспечение затронутых инцидентом регионов.

Возле поврежденного участка сейчас остановились четыре пассажирских поезда: три - с востока, один - с запада. Их пассажиров перевезут до следующих станций автобусами.

Пассажиров поезда Москва - Владивосток, который сейчас стоит в Чите, в субботу отправят чартерным рейсом в Хабаровск, откуда они отправятся к местам назначения по железной дороге.

РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда, маршрут которых проходит по поврежденному участку. На ближайшие даты отменены поезда между Читой и Благовещенском, деньги за билеты возвращаются без удержания сборов.

Паводки в районе Байкала