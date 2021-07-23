{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области началась кампания ревакцинации от коронавируса

Власти региона отмечают, что ставить прививку от COVID-19 рекомендуется раз в полгода

ТАСС, 23 июля. Власти Вологодской области в пятницу объявили о начале повторной вакцинации от коронавируса в регионе. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"В Вологодской области началась повторная вакцинация против коронавирусной инфекции. Прививки от коронавируса необходимо делать повторно, чтобы обновить иммунитет, о чем говорится во временных методических рекомендациях по вакцинации Минздрава России. На сегодня в наш регион поставлено 237 386 доз вакцины", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова, в условиях пандемии людям рекомендуется вакцинироваться от коронавируса раз в полгода, таким образом, сейчас привиться снова могут те, кто сделал это впервые зимой - в декабре-январе, пояснили власти.

В оперштабе региона также добавили, что ревакцинацию будут проводить во всех действующих прививочных пунктах. Человеку нужно будет только предоставить сертификат о первой вакцинации.

Всего в Вологодской области первым компонентом вакцинировано 209 923 человека, полностью иммунизацию прошли 154 946 жителей.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Молния
В Москве от коронавируса привили 1 млн пенсионеров - Собянин
Читать полностью