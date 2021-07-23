В Вологодской области началась кампания ревакцинации от коронавируса

ТАСС, 23 июля. Власти Вологодской области в пятницу объявили о начале повторной вакцинации от коронавируса в регионе. Об этом говорится на официальном сайте регионального правительства.

"В Вологодской области началась повторная вакцинация против коронавирусной инфекции. Прививки от коронавируса необходимо делать повторно, чтобы обновить иммунитет, о чем говорится во временных методических рекомендациях по вакцинации Минздрава России. На сегодня в наш регион поставлено 237 386 доз вакцины", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента здравоохранения Вологодской области Сергея Бутакова, в условиях пандемии людям рекомендуется вакцинироваться от коронавируса раз в полгода, таким образом, сейчас привиться снова могут те, кто сделал это впервые зимой - в декабре-январе, пояснили власти.

В оперштабе региона также добавили, что ревакцинацию будут проводить во всех действующих прививочных пунктах. Человеку нужно будет только предоставить сертификат о первой вакцинации.

Всего в Вологодской области первым компонентом вакцинировано 209 923 человека, полностью иммунизацию прошли 154 946 жителей.