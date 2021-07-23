В Госдуме считают, что рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совместные рекомендации Минтруда РФ и Роспотребнадзора о том, что количество переболевших и вакцинированных работников в коллективе должно составлять не менее 80%, не должны распространяться на дистанционных сотрудников. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Что касается сотрудников различных отраслей, которые работают дистанционно, я считаю, что на них не должна распространяться данная норма, поскольку они не представляют опасность", - сказал он.

Согласно рекомендациям, работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от COVID-19 без уважительной причины - медотвода. В 20% непривитых могут входить работники, направленные организацией на обучение с отрывом от работы и получающие стипендию за счет средств организации, сотрудники, находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка или по уходу за ребенком. Кроме того, исключение сделано для сотрудников на больничном до выхода на работу и находящихся в длительных служебных командировках за границей.

По мнению парламентария, не должно быть единого регулирования для всех отраслей, поскольку не все из них связаны с постоянными контактами с людьми. Помимо этого, оно должно различаться в разных регионах в зависимости от эпидемиологической обстановки, считает он.

Депутат также напомнил, что отстранение до окончания пандемии от работы непривитых сотрудников законно. "76-я статья Трудового кодекса позволяет на основе акта, который утвержден главным санитарным врачом субъекта, принимать решение об отстранении работника до окончания пандемии либо до вакцинации", - пояснил председатель думского комитета. При этом он выступил за усиление разъяснительной работы с персоналом. "Должны давать комментарии и разъяснения врачи-профессионалы", - подчеркнул Нилов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала сделать обязательной вакцинацию ряда категорий сотрудников, чья работа связана с взаимодействием с другими людьми. Затем в Москве главным санитарным врачом была введена обязательная вакцинация работников сферы услуг.