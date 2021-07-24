Менее 400 случаев коронавируса регистрируют в Крыму три дня подряд

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 396, сообщил глава региона Сергей Аксенов в субботу на своей странице во " ВКонтакте ". Таким образом, в регионе три дня подряд регистрируется менее 400 новых заражений коронавирусной инфекцией.

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Впервые более 400 заражений за сутки зафиксировали 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, но 21 июля вновь число заражений снизилось - до 391.

"За 23 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа, - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе обследовали 5 937 человек. Выздоровели 362 человека. По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали 56,7 тыс. заражений, выздоровели 48,5 тыс. человек, умерли около 1,7 тыс. пациентов.

Ранее Аксенов отмечал, что нарушение ограничений бизнесом наряду с игнорированием санитарных мер гражданами не позволяет улучшить ситуацию с коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировали более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.

По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее. Среди скончавшихся пациентов с коронавирусом (54 человека за неделю) сейчас треть составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, при этом большинство госпитализировали не сразу - через два и более дня после начала болезни.