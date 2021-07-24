Менее 400 случаев коронавируса регистрируют в Крыму три дня подряд

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 396, сообщил глава региона Сергей Аксенов в субботу на своей странице во "ВКонтакте". Таким образом, в регионе три дня подряд регистрируется менее 400 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Впервые более 400 заражений за сутки зафиксировали 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, но 21 июля вновь число заражений снизилось - до 391.
"За 23 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 396 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа, - написал Аксенов.
Он уточнил, что на коронавирус в регионе обследовали 5 937 человек. Выздоровели 362 человека. По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали 56,7 тыс. заражений, выздоровели 48,5 тыс. человек, умерли около 1,7 тыс. пациентов.
Ранее Аксенов отмечал, что нарушение ограничений бизнесом наряду с игнорированием санитарных мер гражданами не позволяет улучшить ситуацию с коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировали более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидобстановка.
По данным Роспотребнадзора, в Крыму преобладает индийский штамм, при котором специализированное лечение нужно начинать как можно скорее. Среди скончавшихся пациентов с коронавирусом (54 человека за неделю) сейчас треть составляют люди в возрасте от 30 до 60 лет, при этом большинство госпитализировали не сразу - через два и более дня после начала болезни.