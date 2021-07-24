В Севастополе впервые зарегистрировали более 150 случаев заражения коронавирусом за сутки

"По состоянию на 24 июля в Севастополе зарегистрированы 156 новых случаев заболевания COVID-19. 122 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 65 до 95 лет", - говорится в сообщении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля./ТАСС/. Число новых случаев коронавируса за минувшие сутки в Севастополе впервые превысило 150 и составило 156 случаев, сообщается на сайте правительства города.

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По данным властей, всего в Севастополе зарегистрировали 19 624 пациента с коронавирусом, из которых 17 256 выздоровели, 819 умерли.

Ранее сообщалось, что ограничения, введенные в Севастополе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и режим повышенной готовности продлили до 31 августа, соответствующее решение приняли 23 июля на заседании городского оперштаба. Ранее меры повышенной готовности действовали до конца июля. Как отмечал губернатор Михаил Развожаев, ситуация с коронавирусом в Севастополе сейчас тяжелее, чем в пиковый период минувшей зимой.