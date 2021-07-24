В селе под Астраханью сняли карантин в связи с улучшением эпидситуации

АСТРАХАНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Карантин, введенный в селе Зензели Лиманского района Астраханской области, продлившийся почти месяц, снят с 24 июля в связи с улучшением эпидситуации. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы региона.

Это решение было принято на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Астраханской области. Как отметила главный санитарный врач региона Людмила Носкова, чьи слова приводит пресс-служба, карантинные мероприятия дали положительный эффект.

"За период с 1 июля, когда мы начали вести эту неблагополучную статистику, зарегистрировано 203 случая, - пояснила Носкова. - 69 случаев мы выявили уже после введения карантинных мер. Сейчас заболеваемость практически сошла на нет. Мы регистрируем единичные случаи только в старых очагах, где в семьях заболевают повторно. Поэтому возможность снять здесь ограничения есть".

Вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Зензели произошла в начале июня. Тогда практически одномоментно было выявлено 138 заболевших COVID-19 при общей численности населения в 3 080 человек. С 25 июня село было закрыто на карантин, жителям был запрещен выезд в другие населенные пункты региона.