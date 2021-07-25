СМИ: власти Словакии отказались от идеи предоставить привилегии привившимся гражданам

ПРАГА, 25 июля. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии в субботу вечером в первом чтении поддержал законопроект, который уравнивает права привившихся от коронавируса и отказавшихся от вакцинации, причем последним предоставят возможность бесплатно сдавать тесты для получения сертификатов. Об этом сообщил сайт словацкой газеты Pravda .

Документ получил поддержку большинства парламентариев после внесения соответствующих поправок. Свои возражения сняли колебавшиеся депутаты одной из партий правительственной коалиции, которые изначально, как и другие партии власти, предлагали, наоборот, законодательно закрепить преимущества в повседневной жизни для прошедших вакцинацию. Законопроект рассматривается парламентом в ускоренном режиме. Окончательное голосование ожидается в воскресенье.

Власти планировали предоставить определенные привилегии для привившихся, чтобы стимулировать процесс вакцинации в стране. На смену их позиции повлияли демонстрации против "дискриминации" отказников, которые с пятницы проходят у здания парламента в Братиславе. В них принимают участие несколько сотен активистов. Они намерены продолжать акцию, протестуя против действующих в республике социальных ограничений из-за коронавируса.

Жители Словакии не проявляют значительного интереса к вакцинации, которая началась 26 декабря прошлого года. Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн человек сделали около 40% совершеннолетних граждан.