СМИ: власти Словакии отказались от идеи предоставить привилегии привившимся гражданам

ПРАГА, 25 июля. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии в субботу вечером в первом чтении поддержал законопроект, который уравнивает права привившихся от коронавируса и отказавшихся от вакцинации, причем последним предоставят возможность бесплатно сдавать тесты для получения сертификатов. Об этом сообщил сайт словацкой газеты Pravda.
Документ получил поддержку большинства парламентариев после внесения соответствующих поправок. Свои возражения сняли колебавшиеся депутаты одной из партий правительственной коалиции, которые изначально, как и другие партии власти, предлагали, наоборот, законодательно закрепить преимущества в повседневной жизни для прошедших вакцинацию. Законопроект рассматривается парламентом в ускоренном режиме. Окончательное голосование ожидается в воскресенье.
Власти планировали предоставить определенные привилегии для привившихся, чтобы стимулировать процесс вакцинации в стране. На смену их позиции повлияли демонстрации против "дискриминации" отказников, которые с пятницы проходят у здания парламента в Братиславе. В них принимают участие несколько сотен активистов. Они намерены продолжать акцию, протестуя против действующих в республике социальных ограничений из-за коронавируса.
Жители Словакии не проявляют значительного интереса к вакцинации, которая началась 26 декабря прошлого года. Первую прививку в стране с населением около 5,5 млн человек сделали около 40% совершеннолетних граждан.