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Суд в Екатеринбурге 17 августа рассмотрит иск певца Костюшкина к Монеточке

Артист требует взыскать с Монеточки 900 тыс. рублей за использование его трека "Женщина, я не танцую", которую певица переделала в песню "Мама, я не зигую"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск певца, экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой). Об этом говорится в картотеке суда.

"17 августа, 14:30 (12:30 мск)", - говорится в карточке дела.

Ранее адвокат Костюшкина Роман Лалоян сообщил, что певец обратился в суд о взыскании с Монеточки 900 тыс. рублей за использование его трека "Женщина, я не танцую", которую Гырдымова переделала в песню "Мама, я не зигую". Адвокат не исключил, что сумма иска может быть увеличена.

Монеточка - сценический псевдоним певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых".

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