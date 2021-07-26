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Число выявляемых в Подмосковье случаев заражения коронавирусом снизилось на 15%

Число коек для пациентов с ковидом сократили на 2 тыс.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ежедневное количество выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье снизилось в среднем на 15%. Об этом в понедельник в ходе совещания сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

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"За прошедшую неделю прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 4%. При этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%. За неделю ежедневная госпитализация тоже снизилась почти на 15%", - сказала она.

Число больничных коек для пациентов с ковидом в сократили на 2 тыс., а в течение недели уменьшат еще на 2 тыс.

"Мы уже сократили на 2 тыс. количество коек. На этой неделе еще порядка 2 тыс. планируем закрыть", - добавила Стригункова. 

Ранее стало известно, что подмосковные власти 1 августа закроют временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке "Патриот".

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 377 445 случаев заражения, выздоровели 305 330 человек, умер 7 061.

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