Фестиваль исторической реконструкции на северном фасе Курской дуги отменили из-за пандемии

КУРСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Курской области из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки отменили фестиваль военно-исторической реконструкции на северном фасе Курской дуги, собравший в 2020 году около 8 тыс. зрителей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Фестиваль военно-исторической реконструкции "Бой на северном фасе" отменяется. Его планировали провести 21 августа, но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволит провести мероприятие", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Курской области прошел первый фестиваль военно-исторической реконструкции, в ходе которого более 150 участников военно-исторических клубов из регионов России в преддверии годовщины победы советских войск в Курской битве впервые воссоздали бой на северном фасе Курской дуги в Фатежском районе. В реконструкции задействовали танки, бронетранспортеры, "Катюши". За один день фестиваль посетили около 8 тыс. зрителей.

По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Курской области зарегистрировали 45 498 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 509 человек, на ИВЛ - 88, с начала пандемии умерли 1 063 пациента. К 26 июля в Курской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 275 тыс. человек - около 50% населения, планируемого к вакцинации. Полностью завершили вакцинацию около 188 тыс. человек.