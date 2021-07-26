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Пандемия COVID-19

В Дагестане второе село сняло карантин по коронавирусу

Амбулаторное лечение в селе получают всего четыре человека

МАХАЧКАЛА, 26 июля./ТАСС/. Власти Акушинского района в Дагестане сняли карантин по коронавирусу в селе Гапшима, объявленный в конце июня, сообщил в понедельник ТАСС заместитель главы администрации района Шамиль Гаджиалиев.

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"Ограничительные мероприятия в селе Гапшима введенные в конце июня, сняты. Карантин в селе был объявлен до улучшения эпидемической обстановки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в селе нормализовалась.

"Амбулаторное лечение в селе получают всего четыре человека", - добавил он.

В селе Гапшима Акушинского района проживают около 2 тыс. человек.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, на территории Республики Дагестан на 26 июля, в регионе 40 709 подтвержденных положительных результатов на коронавирус (205 случаев выявили за сутки).

Теги
РоссияДагестанПандемия COVID-19
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