В Дагестане второе село сняло карантин по коронавирусу

МАХАЧКАЛА, 26 июля./ТАСС/. Власти Акушинского района в Дагестане сняли карантин по коронавирусу в селе Гапшима, объявленный в конце июня, сообщил в понедельник ТАСС заместитель главы администрации района Шамиль Гаджиалиев.
"Ограничительные мероприятия в селе Гапшима введенные в конце июня, сняты. Карантин в селе был объявлен до улучшения эпидемической обстановки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в селе нормализовалась.
"Амбулаторное лечение в селе получают всего четыре человека", - добавил он.
В селе Гапшима Акушинского района проживают около 2 тыс. человек.
По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, на территории Республики Дагестан на 26 июля, в регионе 40 709 подтвержденных положительных результатов на коронавирус (205 случаев выявили за сутки).