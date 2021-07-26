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Венгрия для привитых россиян.
Венгрия для привитых россиян.
Венгрия для привитых россиян.
Венгрия для привитых россиян.
Венгрия для привитых россиян.
Пандемия COVID-19

Венгрия для привитых россиян. Главное о коронавирусе за 26 июля

Будапешт
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 1 490 707 случаев заражения, из них новых — 2629 (минимум с 31 мая). Госпитализированы 848 человек.
  • Количество выявленных за неделю заразившихся в столице сократилось на 27%, сообщил мэр города Сергей Собянин.
  • Крестный ход в День крещения Руси (28 июля) отменили.
  • Москвичи старше 65 лет, привившиеся после 23 июня, получат подарочные наборы "С заботой о здоровье".
  • Учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей, при таком формате допускается нахождение зрителей без масок и перчаток.

Мир

  • Всего зафиксировано более 194,3 млн случаев заражения, умерли 4 162 590 (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Греции и на Кипре заболеваемость вышла на самый высокий уровень с начала пандемии.
Теги
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