Венгрия для привитых россиян. Главное о коронавирусе за 26 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 149 780 случаев заражения, из них новых — 23 239 (минимум с 2 июля). За сутки умерли 727 человек, за весь период — 154 601.
- Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну.
- Авиакомпания "Россия" с 31 июля открывает полеты в Болгарию.
- Минздрав разрешил Biocad проводить клинические исследования новой вакцины.
Москва
- Всего зафиксировано 1 490 707 случаев заражения, из них новых — 2629 (минимум с 31 мая). Госпитализированы 848 человек.
- Количество выявленных за неделю заразившихся в столице сократилось на 27%, сообщил мэр города Сергей Собянин.
- Крестный ход в День крещения Руси (28 июля) отменили.
- Москвичи старше 65 лет, привившиеся после 23 июня, получат подарочные наборы "С заботой о здоровье".
- Учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей, при таком формате допускается нахождение зрителей без масок и перчаток.
Мир
- Всего зафиксировано более 194,3 млн случаев заражения, умерли 4 162 590 (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Греции и на Кипре заболеваемость вышла на самый высокий уровень с начала пандемии.