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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 2 629 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 31 мая

Днем ранее в столице выявили 3 406 случаев

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 629 против 3 406 днем ранее, это минимальное значение с 31 мая. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 490 707 заразившихся, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 101 против 103 днем ранее, до 25 207, следует из сообщения штаба.

За сутки были выписаны по выздоровлении 4 580 человек, всего выздоровели 1 336 194. В настоящее время в городе продолжают лечение 129 306 человек.

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