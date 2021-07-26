{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин: число выявленных за неделю больных ковидом в Москве сократилось на 27%

Врачи поликлиники №9, на церемонии открытия которой присутствовал мэр Москвы, отметили, что улучшению ситуации с заболеваемостью способствует вакцинация

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество выявленных за неделю заразившихся коронавирусом в Москве сократилось на 27%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На эту тему
Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов. Главное
Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.

"Хотел поблагодарить за то, что вы [врачи] активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое. В два с лишним раза", - сказал мэр в ходе открытия городской поликлиники №9.

Врачи, с которыми общался градоначальник, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в Москве способствует вакцинация граждан.

Собянин также выразил надежду, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в городе стабилизируется.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Детей с инвалидностью должны будут обслуживать вне очереди
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Читать полностью