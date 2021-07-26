Собянин: число выявленных за неделю больных ковидом в Москве сократилось на 27%

"Хотел поблагодарить за то, что вы [врачи] активно участвовали в борьбе с ковидом. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю, и перед этим было падение большое. В два с лишним раза", - сказал мэр в ходе открытия городской поликлиники №9.

Врачи, с которыми общался градоначальник, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в Москве способствует вакцинация граждан.

Собянин также выразил надежду, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в городе стабилизируется.