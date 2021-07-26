Концерты, спектакли и представления в Москве можно будет проводить в формате COVID-free

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московские учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей. Об этом говорится в приказе департамента культуры Москвы, опубликованном в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"При проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий (проведение лекций, творческих встреч, представлений, кинопоказов) в аудиториях, выставочных и зрительных залах и кинотеатрах, на иных площадях организаций количество посетителей таких мероприятий не может превышать 50% от общей вместимости указанных мест, но не более 500 человек, а также при условии проведения таких мероприятий исключительно при наличии посадочных мест. Ограничения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не применяются при организации доступа всех посетителей с применением QR-кодов, оформленных в соответствии с указом мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", - говорится в документе.

Также допускается нахождение зрителей без масок и перчаток при проведении мероприятий в формате COVID-free.