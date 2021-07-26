В Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавируса среди бездомных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Волонтеры трех благотворительных организаций совместно с медиками начали в понедельник проводить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции среди бездомных людей в Петербурге, сообщила ТАСС координатор проектов АНО "Благотворительная больница" Ксения Ершова.

"[Сегодня сделали прививки] несколько десятков - больше тридцати человек. Это уличные бездомные, люди, которые живут непосредственно на улице или те, кто проживают в приютах временно", - рассказала собеседница агентства.

Работу организовали волонтеры "Благотворительной больницы", благотворительного Фонда "Диакония", клуба православной молодежи "Кинония" и сотрудники городской поликлиники №49. Для маломобильных людей организовали транспортировку до пункта вакцинации - он разместился в специальном автобусе. В дальнейшем организации также сообщат, когда получившим первую инъекцию можно сделать вторую. Вакцинация проводилась препаратом "Спутник V".

В качестве бонуса прошедшим вакцинацию также выдавали проездной билет на общественный транспорт, наборы со средствами гигиены и комплекты одежды.

"Чтобы справиться с пандемией, стране нужно иметь коллективный иммунитет. Он будет достигнут тогда, когда большая часть населения вакцинируется, будет иметь защитный титр антител. На улицах Петербурга, по разным оценкам, около 60 тысяч бездомных. Их вакцинация - важный шаг к этой цели", - процитировали в "Благотворительной больнице" директора организации Сергея Иевкова.

Всего в Петербурге первым компонентом вакцины привились 1,2 млн человек, из них 894 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. По последним данным, в городе выявили 519 129 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 493 848 человек, умерли 18 910. За последние сутки в городе выявили 1 929 случаев заражения.