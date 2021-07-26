В Ингушетии более 45% взрослого населения прошли первый этап вакцинации от коронавируса

Как уточнили ТАСС в пресс-службе кабмина республики, для создания коллективного иммунитета в регионе планируется привить 214 226 человек.

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Более 45% от общего числа подлежащего иммунизации от новой коронавирусной инфекции населения Ингушетии прошли первый этап вакцинации. Всего же первую дозу вакцины в регионе получили около 100 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 98 677 человек, вторым компонентом - 70 434 человека. Удельный темп вакцинации на сегодня достиг 345 в день на 100 тыс. (по РФ - 331). На данный момент регион получил более 111,5 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, а в течение 10-15 дней запланирована поставка еще 12,2 тыс. доз", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения республики Рукият Торшхоевой.

Как сообщается, между тем, в регионе растет количество случаев заболеваемости коронавирусом.

"Фиксируемый рост заболеваемости специалисты связывают в том числе с несоблюдением населением противоэпидемических мер в период прошедших выходных дней в честь праздника Курбан-байрам. В связи с этим, ведомством расширен коечный фонд на 15,7%. Сейчас в республике развернуто 356 коек в пяти медицинских организациях, включая 37 реанимационных, свободны 9%", - цитирует также пресс-служба министра.

В Ингушетии по состоянию на 26 июля количество заболевших достигло 17 358 человек, из них выздоровело 16 125, смертельных случаев - 210. На госпитализации находятся 339 человек, 32 пациента из которых в реанимации.