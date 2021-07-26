В Вологодской области выплаты медикам продлят до конца 2021 года

ТАСС, 26 июля. Стимулирующие выплаты из бюджета Вологодской области медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, и не вошедшим в федеральный перечень мер поддержки, продлят до конца 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Наши медицинские работники по-прежнему на передовой, поэтому мы приняли решение продлить выплаты сотрудникам медучреждений, не вошедшим в федеральный перечень, до конца текущего года и, при необходимости, продолжим это делать дальше, в 2022 году. Прошу департамент финансов вынести предложение на ближайшую сессию Законодательного собрания области", - приводит пресс-служба областного правительства слова Кувшинникова.

Доплаты ввели в мае 2020 года. Выплаты распространяются на сотрудников, которые осуществляют медицинское наблюдение за вологжанами, находящимися в обсервации, тестирование пациентов на новую коронавирусную инфекцию, а также медицинским работникам отделений судебно-медицинской экспертизы и прочему персоналу моногоспиталей: дезинфекторам, кастеляншам, лифтерам, буфетчицам, уборщицам помещений и другим.

На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи Вологодской области из федерального бюджета направят порядка 420 млн рублей. Средства позволят медицинским организациям своевременно и в полном объеме оказывать помощь пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования.