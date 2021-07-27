Мишустин призвал проводить газификацию населенных пунктов без бумажной волокиты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Программа бесплатной газификации должна проходить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе визита в Южно-Сахалинск глава правительства решил лично побывать в частном доме, куда недавно провели газ по этой программе, и пообщался с его хозяйкой Татьяной Хитровой.

"Программа, которая сейчас реализуется по газификации и газоснабжению у вас [в Сахалинской области], она рассчитана на 75 населенных пунктов. Это более чем 26 тыс. таких домов, как ваш. Самое главное в этой программе - это бесплатное доведение газа до участка", - сказал Мишустин.

Быстро и без проволочек

Хозяйка дома поблагодарила за газификацию своего дома и сказала, что газ ей провели быстро.