Мишустин призвал проводить газификацию населенных пунктов без бумажной волокиты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Программа бесплатной газификации должна проходить без бумажной волокиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе визита в Южно-Сахалинск глава правительства решил лично побывать в частном доме, куда недавно провели газ по этой программе, и пообщался с его хозяйкой Татьяной Хитровой.
"Программа, которая сейчас реализуется по газификации и газоснабжению у вас [в Сахалинской области], она рассчитана на 75 населенных пунктов. Это более чем 26 тыс. таких домов, как ваш. Самое главное в этой программе - это бесплатное доведение газа до участка", - сказал Мишустин.
Быстро и без проволочек
Хозяйка дома поблагодарила за газификацию своего дома и сказала, что газ ей провели быстро.
"Татьяна Валерьевна, много справок собирали? Достаточно просто было оформить? Только честно", - спросил ее премьер. Та ответила, что "не очень", оформление заняло порядка 20-30 дней и процедура была достаточно удобной. "Тут очень важно, чтобы без волокиты", - подчеркнул глава правительства.
Хозяйка дома также рассказала, что раньше ей приходилось отапливаться жидким топливом - керосином, и это было очень дорого.
"Самое главное, что проблема решилась", - сказал Мишустин, вспомнив, как керосином топила дом его бабушка. "Бабушка моя жила на другом участке, там был керосин, потом, позже, когда газ пришел, как все радовались", - рассказал он.
Премьер также попросил губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко не затягивать с реализацией программы газификации. "Вся дорожная карта составлена, надо все быстрее принимать", - сказал Мишустин.