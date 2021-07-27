Ливни, подъем уровня воды в реках и сход селей прогнозируют в КБР в ближайшие два дня

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, ливни с грозами, подъем уровня воды в реках и сход селей ожидаются на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"По данным Гидрометцентра КБР, до конца суток 28 июля местами по территории КБР ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 18-23 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сообщили в пресс-службе.

Прогнозируются ЧС природного характера не выше локального уровня, связанные с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением строений, расположенных в пойме, а также ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Возможны подмывы опор линий связи и ЛЭП, повреждения строений и сельскохозяйственных культур.

Ранее во вторник единственная дорога, ведущая к курорту "Эльбрус", была закрыта из-за схода селевых масс после обильных осадков, дорожникам предстоит убрать не менее 3 тыс. куб. м селевых наносов. К этому району специалисты проявляют повышенное внимание из-за частых ЧС с разрушительными последствиями. Кроме того, дождь не прекращается с утра вторника в Нальчике и других населенных пунктах республики.