Почти 30% населения Астраханской области вакцинировались от коронавируса

АСТРАХАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Астраханская область сохраняет лидирующие темпы в Южном федеральном округе (ЮФО) по количеству вакцинированных от коронавируса. По последним данным, в регионе уже привито почти 30% всего населения, сообщила ТАСС первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова.

"Мы ожидаем эффект от вакцинации, но не ранее чем через 42 дня после введения вакцины, иммунитет у привитого формируется не сразу. Сегодня вакцинировано свыше 55% от числа лиц, подлежащих иммунизации, это почти 30% всего населения региона. Эта цифра выше среднероссийского показателя, но расслабляться пока рано, нам необходимо достичь не менее чем 80% коллективного иммунитета, только тогда удастся прекратить рост заболеваемости", - сказала Агафонова.

Первый заместитель министра отметила, что несмотря на лидирующие позиции по темпам вакцинации, заболеваемость в регионе растет, поэтому с 26 июля решением оперштаба в Астраханской области были отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кроме продовольственных отделов, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, введены ограничения на работу точек общепита. Туристы смогут заселиться в отель, санаторий, турбазу в Астраханской области только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Однако Агафонова добавила, что ситуация остается управляемой.

"В госпитальном сегменте все 10 ковидных госпиталей на 1 848 коек, в числе которых 53 - детские, где сейчас проходят лечение 37 детей, работают в координации с единым телемедицинским центром для мониторинга пациентов группы риска, что позволяет не допустить развития осложнений инфекции, особенно у больных с хроническими заболеваниями", - сказала Агафонова.

По данным на 27 июля, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 254 419 человек, оба этапа иммунизации прошли 181 070 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 267 812 доз вакцины "Гам-ковид-вак", 3 688 доз вакцины "Спутник лайт", 6 880 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак". За минувшие сутки зафиксировано 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 42 518 случаев заражения COVID-19. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 618 человек, свободным остается 16% коечного фонда.