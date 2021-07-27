Посольство России в Литве прокомментировало приговор Палецкису

ВИЛЬНЮС, 27 июля. /ТАСС/. Приговор, вынесенный во вторник Шяуляйским окружным судом Литвы в отношении оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ, является примером политизированного правосудия. Об этом на своей странице в Twitter заявило российское посольство в Вильнюсе.

"Вердикт по так называемому делу Палецкиса - очередной пример политизированного судилища в Литве на основании шитого белыми нитками обвинения в шпионаже в пользу России", - говорится в тексте.

Диппредставительство все же надеется на торжество справедливости. "Рассчитываем, что в конечном итоге возобладает справедливость и ни в чем не повинный журналист будет освобожден", - заявило посольство.

Обжалование приговора

Согласно постановлению суда, Палецкис признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговор окончательным не является и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Обвинение требовало девяти лет заключения.

По делу проходили двое подозреваемых - бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменялись в вину два эпизода. Один из них связан со сбором, как утверждается, по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, якобы согласных выдать фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Юрия Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис вины не признал, но от дачи показаний не отказывался. Он находился под арестом с октября 2018 года и был освобожден под режим интенсивного надзора 6 апреля 2020 года. Сотрудничавший со следствием Бертаускас судом оправдан.

Отсутствие доказательств

В начале июня в письме, направленном в газету "Республика", Палецкис утверждал, что прокуратура не представила доказательств его вины, видимо, считая, как он пишет, что достаточно будет и абстрактного обвинения.

По словам оппозиционера, предъявленное окончательное обвинение было следующим: занимался шпионажем по заданию неустановленного российского разведчика, планировал собрать различные сведения и поручил их сбор неустановленному лицу. Палецкис иронично предложил дополнить уголовный кодекс статьей о намерении вести неустановленную шпионскую деятельность по заданию неустановленного разведчика.