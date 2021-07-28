Среди вакцинированных в Приморье разыграют две квартиры и пять автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края разыграют сертификаты на приобретение двух квартир и пяти автомобилей среди жителей края, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующий законопроект в среду приняли депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании.

"Сертификат на жилое помещение номиналом 3,8 млн рублей, таких сертификатов будет два. И сертификат на легковой автомобиль номиналом 1 млн, таких сертификатов будет пять. Право на получение сертификатов возникает у граждан по результатам случайной выборки, жеребьевки. Порядок и сроки проведения жеребьевки будут разработаны правительством Приморского края", - представила законопроект депутатам министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Она добавила, что право на получение одного из сертификатов имеют жители Приморского края, которые прошли иммунизацию вакцинами от новой коронавирусной инфекции до 15 сентября 2021 года. Депутаты приняли законопроект в трех чтениях. "За" проголосовали 33 депутата.

В Приморском крае на текущий момент первым компонентом вакцинировались 314 664 человека, два компонента получили почти 227 тыс. жителей региона. Ежедневно в крае выявляется примерно по 250 заразившихся коронавирусом. Коечный фонд постоянно увеличивается. Как отмечает губернатор Приморья Олег Кожемяко, единственным способом избежать тяжелых последствий коронавируса остается прививка.