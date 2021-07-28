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Пандемия COVID-19

В Красноярском крае восстановили выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами

Доплаты медработникам продлили на три месяца

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края восстановило стимулирующие выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Александр Усс.

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Данные выплаты ранее установили для поддержки медработников на период с 1 января до 1 апреля 2021.

"На заседании краевого правительства внесли изменения в приказ по выплатам нашим краевым медицинским работникам. Врачи, медсестры, бригады скорой помощи и все работники, кто находится на передовой борьбы с ковидом, вновь будут получать краевую выплату за свой нелегкий труд. Выплаты будут начислены с 1 июля", - сообщил Усс.

Выплаты будут начисляться в течение трех месяцев с возможностью их продления в зависимости от эпидемиологической ситуации и нагрузки на систему здравоохранения. Они будут учитывать районные коэффициенты и предоставляться работнику учреждения ежемесячно за фактически отработанное время.

В Красноярском крае зарегистрировали более 89 тыс. случаев коронавируса. Более 4,3 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе зафиксировали 485 заразившихся.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия COVID-19
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