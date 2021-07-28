Власти Крыма выделят 31 млн рублей на расчистку русла реки в Керчи после сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Работы по расчистке русла реки в Керчи после сильных дождей в июне и образования подтоплений профинансируют из регионального бюджета. На эти цели будет выделен 31 млн рублей, сообщил в среду на совещании оперштаба региона председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"Будет выделен 31 млн рублей на расчистку реки в городе Керчи", - сказал председатель совмина.

По словам главы региона Сергея Аксенова, власти полуострова до конца недели завершат подготовку документов, связанных с нанесенным стихией ущербом, для направления в правительство РФ.

Крым дважды - в июне и июле - пострадал от сильных дождей. 16-20 июня были подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 4 июля из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплены были более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов, в одном из поселков эвакуировали около 50 человек. Две женщины были госпитализированы, одна погибла.