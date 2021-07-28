Власти заявили, что бюджет Сочи не пострадает от ограничений на строительство

СОЧИ, 28 июля. /ТАСС/. Доходная база бюджета Сочи не пострадает от принятых ограничений на строительство многоквартирных домов на курорте, сообщил журналистам председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов после заседания в среду.

Городское собрание Сочи ранее в среду приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Ограничения будут действовать порядка двух лет, пока разрабатывается генплан города.

"Практически не потеряет [доход], потому что будет дальнейшее строительство отелей, гостиниц, там, где есть рабочие места и платится подоходный налог в наш бюджет", - сказал он.

Филонов отметил, что основные поступления в бюджет города идут от санаторно-курортной отрасли, сферы торговли, аренды земли, а также подоходного налога.

Во время ограничительных мер в Сочи не будут выдавать новых разрешений на строительство многоквартирных домов, а площадь нового частного дома не должна превышать 300 кв. метров и 12 метров в высоту. Это делается для того, чтобы провести ревизию земли на курорте и определить места под строительство социальных объектов, дефицит которых сложился в городе.