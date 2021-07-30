Крупный центр вакцинации открылся в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Первый в Алтайском крае крупный вакцинальный центр, в котором могут прививаться от ковида до 700 человек ежедневно, открыт в торгово-офисном центре Барнаула. Его общая площадь составляет 230 кв. м.

"В торгово-офисном центре "Геомаркет" в Барнауле открылся самый крупный пункт вакцинации в Алтайском крае, - сообщила журналистам начальник отдела организации медпомощи Минздрава региона Жанна Вахлова. - Мы планируем и на площадках других торговых центров открывать крупные вакцинальные центры, в которых одновременно могут вакцинироваться 5-6 человек. От существующих мобильных комплексов, работающих на территории торговых центров, они будут отличаться мощностью и работать в стационарных условиях. Целью является сокращение числа людей, приходящих в поликлиники".

По словам Вахловой, медики в регионе имеют возможность ежесуточно прививать до 15 тыс. человек. В настоящее время в среднем в сутки прививаются 5 тыс. жителей. С принятием решения об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан Минздрав региона увеличит число пунктов вакцинации.

"Мы будем наращивать ресурсы для вакцинации. Сейчас к этой работе подключаются диагностические центры. К примеру, диагностический центр в Барнауле посещают в сутки 650 человек, их также можно привлекать к вакцинации. Также можно использовать площадку онкодиспансера. Рубцовский диагностический центр на стадии получения лицензии на вакцинацию", - подчеркнула Вахлова.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 61 535 жителей. Всего привиты 471 184 человек, в том числе 357 813 получили оба компонента вакцины. Неделю назад руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко подписала постановление о введении обязательной вакцинации для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, оказания услуг. Также среди категорий - госслужащие, полицейские, сотрудники МЧС. До 22 августа им будет обеспечено введение первого компонента вакцины, до 19 сентября - второго.