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Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19

В пятницу мэр столицы отменил обязательное использование перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию от COVID-19, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации.

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"Если еще не прошли вакцинацию, не откладывайте это решение. Тем самым вы сохраните свое здоровье и поможете приблизить окончание пандемии", - написал Собянин в своем блоге.

В пятницу он своим указом отменил обязательное использование перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. При этом использование масок для защиты органов дыхания останется обязательным.

Ранее Собянин сообщал, что пиковый уровень заболеваемости коронавирусом в Москве уже пройден. По последним данным, озвученным мэром 20 июля, число привившихся от COVID-19 в столице превысило 4 млн, оба компонента вакцины получили 2,2 млн человек.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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